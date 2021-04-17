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العودة إلى الأرض: هبوط 3 روّاد فضاء في كازاخستان

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 14:17

العودة إلى الأرض: هبوط 3 روّاد فضاء في كازاخستان
رائدة الفضاء كيت روبنز بعد هبوطها (أ. ب.)
عرب ٤٨ و أ. ب.

عادت رائدة فضاء أميركية ورائدان روسيان، اليوم السبت، إلى الأرض بعد ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

هبطت كبسولة الفضاء سويوز وعلى متنها كيت روبنز من وكالة "ناسا"، والروسيين سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف في ساعات الصباح من اليوم السبت، في سهوب كازاخستان.

(أ. ب.)

وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، ديمتري روغوزين، إن الثلاثة كانوا على ما يرام بعد أن خرجوا من الكبسولة وبدأوا في التأقلم مع قوة الجاذبية.

يذكر أن الثلاثة وصلوا إلى مجمع المختبر المداري في الرابع عشر من تشرين أول/ أكتوبر.

يوجد الآن سبعة أشخاص على متن محطة الفضاء الدولية هم: رائد فضاء "ناسا" مارك فاند هاي، والروسيان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف الذين وصلوا في التاسع من نيسان/ أبريل، والأميركيون مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر، والياباني سويتشي نوغوتشي، الذين صعدوا على متن مركبة الفضاء كرو دراغون التابعة لـ"سبيس إكس" في تشرين ثان/ نوفمبر، وهي أول محطة إرساء تابعة لمحطة الفضاء الدولية في إطار برنامج الطاقم التجاري التابع لـ"ناسا".

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#الفضاء
#ناسا
#محطة الفضاء الدولية

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