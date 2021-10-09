مياه جليدية على المريخ: هل هناك حياة؟

كشف خبير تركي في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، السبت، أنه "رغم عدم وجود مياه سائلة على كوكب المريخ في الوقت الراهن، إلا أنه جرى اكتشاف مياه جليدية ومجمدة تحت القشرة السطحية".

وقال أوموت يلدز، وهو عالم في الفيزياء الفلكية ويعمل كمهندس اتصالات في مجال اتصالات الفضاء العميق في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، خلال حديثه حول دراسات "ناسا" لاستكشاف سطح المريخ من خلال مهمة المركبة الجوالة "برسفيرنس"، إنهم "وصلوا إلى مستوى يسمح بتشغيل مركبة جوية على المريخ".

وأوضح أن "الغرض الرئيسي من مهمة المركبة الجوالة هو محاولة إيجاد الحياة في المريخ".

وأضاف "لا نعرف ما إذا كانت هناك حياة أم لا، لكننا نعلم أن الماء السائل موجود، وربما تكونت الحياة بالمياه هناك منذ مليارات السنين".

وأعرب عن أمله في تلقي الأخبار السارة قريبا، والعثور على الحياة على المريخ.

وقال إن "برسفيرنس"، وهي مركبة فضائية متجولة غير مأهولة متحكم بها عن بعد وهبطت على سطح المريخ في شباط/ فبراير الماضي، "ترسل البيانات منذ ذلك الحين، وأرسلت مئات الآلاف من الصور".

وأضاف "لا توجد مياه سائلة على كوكب المريخ في الوقت الحالي، لكن يمكننا القول إننا وجدنا مياه جليدية متجمدة تحت القشرة".

كما تم العثور على برك من الماء تحت القشرة أثناء التعمق أكثر، بحسب المصدر نفسه.

وأردف "نعلم أيضا من الصخور الرسوبية أنه كان هناك ماء سائل على المريخ في الماضي، فالماء يجب أن يتدفق من خلاله حتى تصبح تلك الحجارة مستديرة، كما نعرف أيضًا مسارات الأنهار من صور الأقمار الصناعية".

وأكد أن كوكب المريخ له تاريخ يرجع إلى 4.5 مليارات سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك ماء، لكن دون معرفة المدة التي استمرت فيها هذه المياه هناك.

وفي سياق منفصل، أشاد الخبير التركي بـ"التطورات المهمة التي حدثت مؤخرا في المنشآت العلمية التركية".

وأشار خلال زيارته إلى مركز "غوكمن" للفضاء والطيران والتدريب في ولاية بورصة شمال غربي تركيا، والذي تم إنشاؤه لتعزيز الاهتمام والمعرفة بالفضاء والطيران، إلى أن "المركز من بين المراكز القليلة في مجال الفضاء والطيران حول العالم".