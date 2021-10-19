الأمم المتّحدة: التغيّر المناخي يهدّد أكثر من مليون أفريقي

عرب ٤٨ \ أ ف ب

يعاني أكثر من مئة مليون شخص من الفقر المدقع، مهدّدون بفعل تسارع ظاهرة الاحترار المناخي في إفريقيا حيث يتوقع ذوبان الكتل الجليدية النادرة بحلول العقد الخامس من القرن، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر اليوم، الثلاثاء.

وجاء التقرير قبيل الدورة 26 من مؤتمر الأطراف الذي سيعقد حول المناخ في غلاسكو الإسكتلتدية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وسلّطت الأمم المتحدة الضوء على "الضعف غير المتناسب" الذي عانت منه إفريقيا العام الماضي بسبب انعدام الأمن الغذائي والفقر وتشريد السكان.

وقالت المكلّفة ملفات الاقتصاد الريفي والزراعة في مفوضية الاتحاد الإفريقي، جوزيفا ليونيل كوريا ساكو "بحلول العام 2030، تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 118 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع سيكونون عرضة للجفاف والفيضانات والحر الشديد في إفريقيا، إذا لم تتخذ تدابير استجابة كافية".

والغارقون في الفقر المدقع هم الذين يعيشون بأقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقًا للتقرير الذي شاركت في إعداده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتابعت ساكو "في إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن أن يؤدي التغيّر المناخي إلى خفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة بحلول العام 2050".

وأضافت مفوضة الاقتصاد الريفي والزراعة "لا يقتصر تفاقم سوء الأوضاع على الظروف المادية، بل أيضا على تزايد عدد الأشخاص المتأثرين".

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس إن أفريقيا شهدت في العام الماضي زيادة في درجات الحرارة "سرّعت في ارتفاع مستوى سطح البحر"، فضلا عن أحوال جوية شديدة القسوة على غرار الفيضانات والانزلاقات الأرضية والجفاف، وهي كلها مؤشرات لتغيّر المناخ.

واعتبر تالاس أن "الانحسار السريع لما تبقى من الكتل الجليدية في شرق إفريقيا، والتي من المتوقع ذوبانها بالكامل في المستقبل القريب، يشكل مؤشرا إلى خطر حدوث تغيير وشيك لا رجعة فيه في نظام الأرض".

وشهدت العام الماضي كتلة أراضي إفريقيا ومياهها احترارا أسرع وتيرة من المعدّل العالمي، بحسب التقرير.

وكان منحى الاحترار المسجّل مدى 30 عاما في الفترة الممتدة بين عامي 1991 و2020 أعلى من ذاك المسجّل للمدة نفسها بين عامي 1961 و1990 في كل مناطق إفريقيا.

وكان معدل ارتفاع مستوى سطح البحر على طول السواحل الاستوائية وجنوب المحيط الأطلسي وكذلك على طول المحيط الهندي أعلى من المعدّل العالمي.

وعلى الرغم من أن الكتل الجليدية في إفريقيا قليلة جدا بحيث لا تشكّل مخزونا أساسيا للمياه، إلا أن لها قيمة كبيرة على الصعيدين السياحي والعلمي، ومع ذلك هي تنحسر بوتيرة أعلى من المعدّل العالمي.

وجاء في التقرير "إذا استمر هذا الأمر، فسوف يؤدي إلى الاضمحلال التدريجي التام بحلول أربعينيات من القرن الحادي والعشرين".

وبحسب التقرير "من المتوقع ذوبان الجليد بالكامل عن جبل كينيا قبل عقد من هذا الموعد، مما سيجعلها واحدة من أولى سلاسل الجبال التي تضمحل كتلها الجليدية بسبب تغير المناخ بفعل الإنسان".

والكتل الجليدية الأخرى في إفريقيا متواجدة في جبال روينزوري في أوغندا وفي جبل كليمنجارو في تنزانيا.

وحضّت المنظمة البلدان الأفريقية على الاستثمار في "الهياكل الأساسية للأرصاد الجوية المائية ونظم الإنذار المبكر من أجل التأهب لمواجهة الأحداث الخطرة الشديدة التأثير"، وذلك لتجنب التكاليف المرتفعة للإغاثة في حالات الكوارث.

وتدعم المنظمة إتاحة أوسع نطاقا لأنظمة الإنذار المبكر وللمعولمات المتعلّقة بأسعار الأغذية والطقس، بما في ذلك من طريق توجيه الرسائل النصية أو الرسائل الصوتية لإبلاغ المزارعين بمواقيت الزرع والري والتسميد.

وأورد التقرير أن "التطبيق السريع لاستراتيجيات التكيّف الإفريقية من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي وأن يخلق مزيدا من الوظائف لدعم الانتعاش الاقتصادي من جائحة كوفيد-19".

وشارك في إعداد التقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والمفوضية الاقتصادية لإفريقيا من خلال المركز الإفريقي للسياسات المناخية، ومنظمات علمية دولية وإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة.