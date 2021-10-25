تركيز غازات الدفيئة بلغ مستويات قياسية العام الماضي

عرب ٤٨/ أ ف ب

بلغ تركيز الغازات الدفيئة في الجو مستويات قياسية جديدة العام الماضي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم، الإثنين في تحذير موّجه إلى مؤتمر الأطراف (كوب26) بشأن تفاقم الاحترار المناخي.

اقرأ/ي أيضًا | تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وجاء في أحدث نشرة بشأن الغازات المسببة لمفعول الدفيئة الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن المعدل السنوي للزيادات العام الماضي تجاوز المعدل السنوي للفترة بين العامين 2011 و2020 وتواصل الارتفاع أيضًا عام 2021.

وأوضحت المنظمة في بيان بالعربية أنه "لم يكن للتباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 أي تأثير ملحوظ" على نمو معدلات غازات الاحتباس الحراري.

وأضافت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الزيادة السنوية في تركيز غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز تجاوزت العام الماضي المعدل المسجل في الفترة بين 2011 و2020.

وتابعت "تضع العديد من البلدان حاليا أهدافا محايدة للكربون ويؤمل أن يشهد مؤتمر الأطراف (كوب26) زيادة كبيرة في الالتزامات. وعلينا تحويل التزامنا إلى عمل يكون له تأثير على الغازات التي تؤدي إلى تغير المناخ. وعلينا إعادة النظر في نظمنا الصناعية والخاصة بالطاقة والنقل وطريقة حياتنا ككل. والتغييرات المطلوبة ميسورة التكلفة اقتصاديا وممكنة من الناحية التقنية". وشدّدت على أنه "ليس هناك وقت نضيعه".