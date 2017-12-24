الصين تختبر بنجاح أضخم طائرة برمائية في العالم

قالت الشركة الصينية لصناعة الطائرات اليوم الأحد، إنها نجحت في اختبار طائرتها البرمائية المحلية الصنع، والأكبر في العالم، والتي تحمل اسم (إيه جي 600).

وجرى الاختبار في بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي البلاد واستمر لمدة ساعة، بحسب ما نقلته وكالة شينخوا الصينية.

واجتازت الطائرة البرمائية، الاختبار بنجاح، حيث تم خلال التحليق، تفقّد أداء التحكم الأساسي في الطائرة والبرمجيات والأنظمة الأخرى.

وقالت الشركة الصينية لصناعة الطيران، وهي شركة مملوكة للدولة وكذلك الشركة المصنعة للطائرة، إن الطائرة المزودة بأربع محركات دفع توربيني، يصل طولها 39.6 مترا فيما يصل طول جناحيها 38.8 مترا.

وبحسب الشركة المصنعة فإن الطائرة البرمائية، التي يصل أقصى وزن لها عند الإقلاع 53.5 طنا، تبلغ سرعتها القصوى 500 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التحليق لـ 12 ساعة متواصلة.

ومع تصميمها لتكون أكبر طائرة برمائية في العالم، فإن الطائرة (إيه جي 600) ، ستستخدم بشكل رئيسي في عمليات الإنقاذ البحري ومكافحة حرائق الغابات والمراقبة البحرية.

ويمكن للطائرة حمل 50 شخصا خلال مهام البحث والإنقاذ وجمع 12 طنا من المياه في 20 ثانية لمكافحة الحرائق ونقل ما يصل إلى 370 طنا من المياه دون التزود بالوقود.