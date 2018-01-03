تطبيق "ويتشات" ينفي تخزين محادثات المستخدمين

نفى مسؤولون في تطبيق ويتشات الصيني، أمس الثلاثاء، أن التطبيق يخزن محادثات المستخدمين بعد أن نسب إلى رجل أعمال بارز القول في تقارير إعلامية إنه يعتقد أن شركة "تنسنت" المالكة للتطبيق تراقب حسابات الجميع.

وقال التطبيق في تدوينة على منصته للتواصل الاجتماعي "ويتشات لا يخزن أي أرشيف محادثات للمستخدمين. هذا يخزن فقط على هواتف المستخدمين وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وغيرها من الأدوات".

وأضاف "ويتشات لن يستخدم أي محتوى من محادثات المستخدمين لتحليل البيانات الكبيرة، ولأن النموذج الفني لويتشات لا يخزن أو يحلل محادثات المستخدمين فإن الشائعة بأننا نراقب محادثاتكم كل يوم هي محض سوء فهم".

ونسبت وسائل إعلام صينية إلى رئيس شركة "جيلي" القابضة مالكة سيارات فولفو، لي شوفو، قوله أول من أمس الاثنين، إن رئيس "تنسنت" هواتنغ، يراقب كل محادثاتنا على ويتشات كل يوم".

ومثل كل منصات التواصل الاجتماعي الصينية، فإن ويتشات ملزم بحظر التدوينات العامة التي يعتبرها الحزب الشيوعي الحاكم "غير مشروعة" وتنص سياسة الخصوصية في ويتشات، على أن التطبيق قد يحتاج للكشف عن معلومات عن المستخدمين استجابة لطلب من الحكومة أو جهة إنفاذ قانون أو أي جهة مماثلة.