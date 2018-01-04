أكثر من نصف السيارات في النرويج "صديقة للبيئة"

قالت السلطات النرويجية أمس الأربعاء، إن مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في النرويج قد ارتفع لتصل إلى أكثر من نصف السيارات الجديدة المسجلة في 2017، وهو رقم قياسي مدفوع بدعم سخي زاد تفوق البلد الأوروبي في التحول عن المحركات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وقال اتحاد الطرق في النرويج، إن السيارات الكهربائية الخالصة والسيارات الهجينة المزودة بمحركات بنزين وديزل وبطاريات سجلت 52% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في العام الماضي مقارنة بنسبة 40 في المئة في 2016.

وقال رئيس الاتحاد أويفيند سولبرج ثورسن،”لا فئة أخرى قريبة منها (السيارت الكهربائية والهجينة)“ في إشارة إلى حصة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات بالبلاد.

وتابع يقول "للمرة الأولى يقل سوق الوقود الأحفوري عن 50%".

وتعفي السلطات النرويجية السيارات الكهربائية الجديدة من كل الضرائب تقريبا، وتمنح مزايا أخرى تقدر بآلاف الدولارات في العام، ومنها تخفيضات أو إعفاءات كاملة من رسوم الانتظار وشحن البطاريات واستخدام الطرق والعبارات والأنفاق التي عليها رسوم.

وتولد النرويج معظم الكهرباء من محطات كهرومائية لذلك فإن هذا التحول يسهم في تقليل تلوث الهواء وتخفيف أثر التغير المناخي.

ما هي السيارات الهجينة ؟

هي السيارات التي تدفع بأكثر من مصدر للطاقة وطبعا نحن في الغالب نتحدث سيارات الهجينة التي تدار بالبنزين والكهرباء لغاية توفير الطاقة إلا أن هناك سيارات تحتوي على مصادر أخرى ميكانيكية مثلا كما في flying wheel وهي طريقة ميكانيكية تحفظ الطاقة الحركية في عجلة تدور تستخدم في سباقات Formula 1 لا من أجل توفير البنزين بل من أجل منحها تسارع.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت في العام الماضي، إن النرويج تتفوق في مبيعات السيارات الكهربائية وبفارق كبير على دول أخرى مثل هولندا والسويد والصين وفرنسا وبريطانيا.