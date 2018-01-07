ناسا تنعى تاسع رائد فضاء وطئت قدماه القمر

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أمس السبت، أن رائد الفضاء الأميركي المخضرم جون يونغ، توفى عن عمر يناهز (87 عاما) وكان يونغ الذي سار على القمر قد قام بتهريب شطيرة من لحم البقر المعلب خلال واحدة من رحلاته الست إلى الفضاء.

وفي عام 1972 أصبح يونغ وهو طيار سابق بالبحرية الأمريكية تاسع رائد فضاء من بين 12 وطأت أقدامهم سطح القمر.

وقالت ناسا في بيان على تويتر "نشعر بالحزن لفقدان رائد الفضاء جون يونغ".

ولم يعلن على الفور وقت حدوث الوفاة أو سببها.

وكان يونغ واحدا من أكثر رواد الفضاء انجازا في تاريخ برنامج الفضاء الأميركي، فقد قام برحلتين إلى الفضاء خلال برنامج جيميني التابع لناسا في منتصف الستينيات ورحلتين خلال بعثات أبولو إلى القمر ورحلتين على مكوك فضاء في الثمانينيات.

وتقاعد في عام 2004 بعد أن أمضى 42 عاما مع وكالة الفضاء الأميركية.

ووصل يونج إلى سطح القمر في نيسان/أبريل عام 1972 خلال رحلته الفضائية الرابعة التي كانت المهمة 16 لأبولو.

جون يونغ (بالإنجليزية: John Young)‏ (24 أيلول/ سبتمبر 1930 - 5 يناير 2018) هو أحد رواد الفضاء المشتركين في برنامج أبولو وأحد الرواد ال 24 الذين قاموا برحلات إلى القمر، وكذلك أحد الذين هبطوا منهم (12 رائدا) على سطح القمر. ولد في 24 أيلول/سبتمبر 1930 في سان فرانسيسكو،كاليفورنيا.

يذكر يونغ، هو رائد القضاء الوحيد الذي ظل نشاطه كرائد للفضاء من 1962 حتى 1987 حيث اشترك في برنامج جيميني وبرنامج أبولو، وهبط على القمر بالمركبة القمرية Lunar Module ويعد ذلك أول من طار بمكوك الفضاء بنجاح، وكذلك طار إلي المحطة الفضائية Spacelab، وهو صاحب أغلب الأرقام قياسية التي حققها الإنسان بالنسبة لرحلات الفضاء.