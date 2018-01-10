تحديثات أمنية في "مايكروسوفت" تسبب ببطئ الأجهزة

أعلنت شركة "مايكروسوفت"، أمس الثلاثاء أن الرقع التصحيحية التي أصدرتها للحماية من الثغرتين الأمنيتين ميلتداون وسبكتر أبطأت بعض الأجهزة الشخصية والخوادم، مشيرة إلى أن نظم التشغيل المعتمدة على معالجات قديمة لشركة "إنتل" عانت من بطء ملحوظ في الأداء.

وصرحت الشركة في تدوينة في معرض تعليقها على شكاوى من المستخدمين، أن التحديثات الأمنية أبطأت بشدة بعض الأجهزة التي تعمل برقائق من إنتاج شركة "AMD" (إدفانسيز ميكرو ديفايسيز).

وتراجعت أسهم شركة انتل التي أكدت أمس الثلاثاء، أنها لم تلحظ أي مؤشرات عن بطء كبير في الأجهزة 1.4% بينما تراجعت أسهم إيه.إم.دي نحو 4%.

وكان سعر سهم (إيه.إم.دي) زاد بنحو 20% في الأسبوع الماضي نتيجة تكهنات من المستثمرين بأن الشركة المصنعة للرقائق الالكترونية قد تنتزع حصة سوقية من انتل التي تعرضت منتجاتها لمعظم الثغرات الأمنية.

وقال المسؤول التنفيذي في مايكروسوفت تيري ميرسون في تدوينة له "نحن علمنا بهذه الثغرة منذ عدة أشهر بناء على اتفاق بعدم إفشاء أسرار وبدأنا على الفور في تطوير أدوات تصدي هندسية وتحديث البنية التحتية بخدماتنا السحابية".

وكشف باحثون أمنيون عن الثغرات في الثالث من كانون الثاني/يناير بعدما أثرت تقريبا على كل جهاز كمبيوتر يحتوي على رقائق من إنتاج إنتل وإيه.إم.دي، وآرم هولدنجز البريطانية.

وميلتداون وسبكتر ثغرتان تفسدان الذاكرة وتمنحان المتسللين فرصة لتجاوز نظم التشغيل وبرامج أمنية أخرى لسرقة كلمات مرور ومفاتيح تشفير من معظم أنواع الأجهزة والهواتف.

ومن الجدير ذكره أن "مايكروسوفت" قامت تسريح أكثر من 3000 من الموظفين في منتصف العام الماضي، وجاء هذا القرار، في خضم تركيز الشركة على الحوسبة السحابية، وتسويق خدمة Azure لمنافسة جوجل وأمازون.