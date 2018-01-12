"جوجل" تنفي بطئ نظامها بعد التحديثات الأمنية

أعلنت شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت أمس الخميس، أنها طرحت في العام الماضي بالفعل تحديثات برمجية لعلاج ثغرتي نظام "سبتكر" و"ميلتداون" اللتين تصيبان الرقائق الالكترونية دون أن تتسبب في إبطاء خدماتها السحابية.

وتتيح العيوب التي تؤثر على رقائق إلكترونية من إنتاج انتل و"AMD و "ARD" للمتسللين الالكترونيين قراءة ذاكرة الكمبيوتر وسرقة كلمات مرور مما يضع أجهزة الهواتف والكمبيوتر والخوادم جميعها فعليا في خطر.

وقالت جوجل إنها بدأت في طرح تحديثات لمواجهة ميلتداون وسبكتر في أيلول/سبتمبر وطورت بحلول ديسمبر كانون الأول تحديثا لنوع آخر من سبكتر، يعد إصلاحه أشد صعوبة، دون إبطاء أنظمة التشغيل.

وذكر المسؤول التنفيذي في جوجل، بن ترينور سلوس، في تدوينة "ربما كانت هذه المجموعة من الثغرات الأصعب في إصلاحها خلال عشر سنوات".

كانت شركة مايكروسوفت قالت إن تحديثات تصحيحية أصدرتها للحماية من الثغرات الأمنية أبطأت بعض الأجهزة الشخصية والخوادم مشيرة إلى أن نظم التشغيل المعتمدة على معالجات قديمة لشركة إنتل عانت من بطء ملحوظ في الأداء.

وقالت الشركة في تدوينة في معرض تعليقها على شكاوى من المستخدمين إن التحديثات الأمنية أبطأت بشدة بعض الأجهزة التي تعمل برقائق من إنتاج شركة "AMD".

وكشف باحثون أمنيون عن الثغرات في الثالث من كانون الثاني/يناير بعدما أثرت تقريبا على كل جهاز كمبيوتر يحتوي على رقائق من إنتاج إنتل و "AMD"و وآرم هولدنجز البريطانية.