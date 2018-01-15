"بيتكوين" فوق حاجز الـ14 ألف دولار...

ارتفعت العملات الافتراضية في تداولات الإثنين، وتخطت عملة "بيتكوين" حاجز 14 ألف دولار بعدما قالت كوريا الجنوبية، إن وقف التداول بتلك العملات ما يزال في حاجة للتشاور.

وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية اليوم، أن قراراها فيما يتعلق بمنع تداولات العملات الافتراضية ستتخذه بعد التشاور الكافي وتنسيق الآراء.

وقال مكتب تنسيق السياسات الحكومية، حسبما نقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، أن مقترح وقف تداولات العملات الإلكترونية الذي ذكره وزير العدل، هو أحد المقترحات التي تقدمت بها الوزارة للحد من المضاربة.

كان وزير العدل في كوريا الجنوبية أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده تعد مشروع قانون سيمنع كل تداولات العملة الإلكترونية.

وبحلول الساعة (13:14 تغ)، ارتفع سعر عملة "بيتكوين" الأكثر شهرة بنسبة 5.97 بالمائة إلى 14.116 ألف دولار بقيمة سوقية 239.5 مليار دولار؛ بينما زادت عملة "إيثيريوم" 0.74 بالمائة إلى 1312.4 دولار.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.