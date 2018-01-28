الصين: إغلاق موقع "سينا ويبو" بعد نشر محتوى غير لائق

أغلقت الوكالة المختصة بمراقبة الإنترنت بالصين، أمس السبت، موقع "سينا ويبو" لمدة أسبوع وذلك لنشره محتوى غير لائق.

وتشدد الحكومة الصينية إجراءات السيطرة على المحتوى الموجود على الإنترنت كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على ”الاستقرار الاجتماعي“ وأخذت الحكومة على عاتقها إيقاف المحتوى المبتذل و"الإباحي" بالإضافة إلى النشر غير المصرح به للأنباء.

وأصدر مكتب إدارة الفضاء الإلكتروني الصيني في بكين، بيان في وقت متأخر أمس السبت، قال فيه "استمر نشر محتوى توجيه الرأي العام والمحتوى البذئ والتمييز العرقي على سينا ويبو لذلك تقرر اغلاقه".

وقال "ويبو" في بيان منفصل، إنه يقبل النقد وإنه يعلق بوابات رئيسية مثل بوابة المشاهير وحياتهم الشخصية لمدة أسبوع.

وقالت وسائل إعلام حكومية، إن الصين أوقفت ما يصل إلى 128 ألف موقع ذات محتوى بذئ ومعلومات ”ضارة“ أخرى في 2017.