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"تويتر" تجمد 70 مليون حساب خلال شهرين

تاريخ النشر: 07/07/2018 - 21:19

"تويتر" تجمد 70 مليون حساب خلال شهرين
(Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: خالد السيد

أصدرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أمس الجمعة، تقريرًا عن "محاربة" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للحسابات المزيف و"المشكوك بأمرها"، وجدت فيه أن الموقع يعلّق أكثر من مليون حساب يوميًا، لمنع تدفق "المعلومات المغلوطة".

وذكرت "واشنطن بوست" أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير، يُضاعف من حملته على الحسابات المزيفة في الأشهر الأخيرة، مما كانت عليه العام الماضي، بحيث تمكّنت خلال أيار/ مايو وحزيران/يونيو الماضيين من تجميد أكثر من 70 مليون حساب توقعت أنه مزيف.

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وامتثلت الشركة الربحية التي تعتبر نفسها غير منحازة، لطلبات الوزير الإسرائيلي بهدف تشكيل حصار إضافي على عناصر الحركتين والحد من حريتهم في النشر على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.
 

ويأتي هذا التصاعد بملاحقة الحسابات الزائفة بعد أن كشفت مواقع "تويتر" و"فيسبوك" و"جوجل" بيانات تظهر تعرض ملايين الأميركيين لأخبار مزيفة أكثر مما كان يعتقد، ويُظن أن حسابات مزيفة على صلة بروسيا أطلقت تغريدات تحمل أخبارا مزيفة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأميركية في العام 2016.

وواجه "تويتر"، الذي يضم نحو 336 مليون مشترك نشط، انتقادات حادة لعدم بذله جهودا كافية للتحكم في انتشار الروبوتات المصممة لنشر المعلومات الخاطئة.

وتشكل الحملة الجديدة لـ"تويتر" ما يمكن اعتباره تغييرا أيديولوجيا في طريقة عمل الموقع الذي امتنع طويلا عن القيام باي تدخلات في منصته خشية التأثير على حرية التعبير.

وأبلغ نائب رئيس "تويتر" للثقة والسلامة، ديل هارفي، الصحيفة أن الموقع يغير "في كيفية إقامة توازن بين حرية التعبير واحتمال أن تؤذي هذه الحرية تعبير شخصا آخر".

وتابع أن "حرية التعبير لا تعني الكثير إذا لم يشعر الناس بالأمان".

 

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#واشنطن بوست
#تويتر
#تجميد حسابات
#أخبار كاذبة
#معلومات خاطئة

من عرب 48

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