"إنستغرام" تتيح لمقاطع "ساوندكلاود" الظهور في قصصها

عدّلت شركة البث الموسيقي والإذاعي "ساوندكلاود" منصتها الإلكترونية مؤخرا، بطريقة أصبحت تُتيح لمستخدمي تطبيق نشر الصور "انستغرام"، دمج صور الـ"قصص" التي يُشاركونها بأغان أو مقاطع صوتية موجودة على منصة "ساوندكلاود".

وقال موقع الأخبار الإلكترونية الأقوى عالميا "تيك كرانتش"، إن دمج المقاطع الصوتية بالصور بين التطبيقين محدود، فتظهر المقاطع الصوتية كروابط داخل الصورة المنشورة على "إنستغرام"، ويتحتم على المستخدمين الراغبين بسماع هذه المقاطع، الضغط على الرابط، ليحولهم إلى تطبيق "ساوندكلاود".

وأشار الموقع إلى أن هذه الطريقة تُمكن الفنانين بشكل خاص، من تسويق أغانيهم الجديدة عبر استغلال الصور التي يُشاركونها على "إنستغرام"، لكن هذا لا يعني أن تطبيق الصور بدأ يُتيح مشاركة الأغاني عبره، لأنه يُمكن للمستخدم سماعها في تطبيق آخر فقط.

وأتى هذا الاتفاق الذي عقدته الشركتين، استجابة للمستخدمين الذين اعتادوا اتباع نظام "تصوير الشاشة" لمقاطعهم الموسيقية المرفوعة على "ساوندكلاولد"، لنشرها في "إنستغرام".

ومن أجل استخدام التقنية الجديدة، يكفي أن يضغط المستخدم على زر المشاركة في "ساوندكلاود"، وسوف تظهر أمامه عدّة إمكانيات، منها النشر عبر "إنستغرام".

وتأتي ميزة المشاركة عبر تطبيق الصور، في إطار حملة أطلقتها "ساوندكلاود" مؤخرا، بهدف مساعدة الفنانين على ترويج أعمالهم، والوصول إلى جمهور أكبر خارج التطبيق.

مع ذلك، فإن الطريقة الجديدة لمشاركة المقاطع الصوتية من "ساوندكلاود" على "إنستغرام"، ليست الطريقة الأمثل لترويج أو تسويق أغنية على تطبيق الصور، لأنها تتطلب من المستخدمين الضغط على الرابط والانتقال لتطبيق الأغاني.