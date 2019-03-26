فيروس يهاجم الشبكة الإلكترونية لوزارة الدفاع الإسبانية

أصاب فيروس الشبكة الإلكترونية لوزارة الدفاع الإسبانية هذا الشهر، بهدف سرقة أسرار تكنولوجية عسكرية، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن صحيفة الباييس الإسبانية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة عن مصادر تقود التحقيق أنها تشتبه بتورط دولة أجنبية، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الوزارة لن تعلق.

وقالت الصحيفة إن الفيروس أرسل على ما يبدو عن طريق البريد الإلكتروني وتم رصده لأول مرة في أوائل آذار/ مارس الجاري، ولكن من المحتمل أنه ظل لشهور دون أن يكتشفه أحد على شبكة داخلية يستخدمها أكثر من 50 ألف شخص.

وعلى الرغم من أن هذه الشبكة لا تحوى معلومات سرية لكن الصحيفة قالت إن مصادرها كانت تشعر بقلق من احتمال انتقال الفيروس إلى شبكات أخرى بهدف الوصول إلى معلومات تتعلق بتكنولوجيا عسكرية سرية.

ولم يحدد التحقيق بعد من المسؤول عن هذه الجريمة لكن المصادر أبلغت الصحيفة أن الجريمة معقدة من الناحية الفنية بشكل أكبر من أن ينفذها متسللون عاديون. وقالت: "هناك دولة وراء ذلك".