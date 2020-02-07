"إنستغرام" تطلق ميّزة جديدة لتصنيف المستخدم

أضافت شركة "إنستغرام" ميّزة جديدة في نظام مشاركة الصور والفيديو، اليوم الخميس، وهي الإتاحة للمستخدمين إمكانية تصنيف المتابعين إلى مجموعتين، وهم المتابعون الأكثر ظهورًا في الصفة الرئيسيّة، والمتابعون الذين يكون التفاعل معهم قليلًا.

وأوضحت إنستاغرام، أنه يمكن للمستخدمين مع الميزة الجديدة إدارة حالة المتابعة، أو الإشعارات، أو كتم الحسابات غير المرغوب بها.

وقالت الشركة المملوكة لشركة فيسبوك، إنّها "تركز إنستاغرام في الواقع على تقريبك من الناس والأشياء التي تهمك ولكننا نعرف أن اهتماماتك وعلاقاتك قد تتطور مع الوقت".

وأضافت أنه "سواء تخرجت، أو انتقلت إلى مدينة جديدة، أو أصبحت مهووسًا باهتمام جديد ووجدت من يشاطرك ذلك، فإننا نريد أن نسهل عليك إدارة الحسابات التي تتابعها على إنستاغرام على نحو يجعلها تمثل اتصالاتك واهتماماتك الحالية خير تمثيل".

ويُعتقد أن هذه الميزة مفيدة إلى حد كبير إن كان المستخدم يسعى إلى تقليل عدد المتابعين، وإدارة تجربة التمرير في إنستاغرام. وكانت الشركة قد أضافت حديثًا أيضًا القدرة على فرز قائمة المتابعين من الأقدم إلى الأحدث، وذلك بغية تسهيل معرفة الأشخاص الذين بُدِئَت متابعتهم في بداية الاشتراك بالخدمة، ولم يعد هناك تواصل حقيقي. ومن خلال تمكين المستخدمين من معرفة الحسابات التي لا يتفاعلون معها، فإنه يسهل عليهم إلغاء المتابعة لتقليل عدد المنشورات التي تظهر في الصفحة الرئيسية.

يُشار إلى أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة للمستخدمين اعتبارًا من اليوم، وقد تتأخر في الوصول إلى مستخدمي هواتف أندرويد.