"ناسا" تنشر أعمق صورة للكون: آلاف المجرات بعد "الانفجار العظيم"

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الليلة الماضية، أعمق صورة للكون على الإطلاق يتمّ التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ظهرت فيها بعدسة التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" آلاف المجرّات التي تشكّلت بعيد "الانفجار العظيم"، قبل أكثر من 13 مليار سنة.

وأظهرت الصورة التي عرضها الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون، سلسلة مجرات عمرها 4.6 مليار عام يطلق عليها اسم "سماكس 0723"، والتي تعمل كتلتها المجمعة بمثابة "عدسة جاذبية"، تشوه الفضاء لتضخم بدرجة كبيرة الضوء القادم من مجرات بعيدة خلفها.

Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022

وقال نيلسون إن واحدا على الأقل من المشاهد الضوئية الخافتة الأقدم التي تظهر في "خلفية" الصورة يعود إلى أكثر من 13 مليار سنة، مما يجعله أصغر بنحو 800 مليون سنة فقط من "الانفجار العظيم".

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إنّ هذه الصورة العلمية والملوّنة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثّل يوما "تاريخيا".

بايدن خلال الحفل في البيت الأبيض لصورة الكون الجديدة (Getty Images)

ونشرت هذه الصورة بعد ستّة أشهر من إطلاق "جيمس ويب"، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق. وقالت ناسا إنّ هذه الصورة هي "الأكثر عمقا والأكثر وضوحا التي تُلتقط للكون حتى اليوم".

ولا تستطيع العين البشرية رؤية الأشعة تحت الحمراء، لكنّ التلسكوب "جيمس ويب" مجهّز بتقنيات تمكّنه من ذلك.

ومن المقرّر أن تنشر ناسا اليوم، الثلاثاء، صورا أخرى التقطها التلسكوب نفسه.