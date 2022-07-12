  2. علوم وتكنولوجيا

"ناسا" تنشر أعمق صورة للكون: آلاف المجرات بعد "الانفجار العظيم"

تاريخ النشر: 12/07/2022 - 07:22

"ناسا" تنشر أعمق صورة للكون: آلاف المجرات بعد "الانفجار العظيم"
الصورة التي التقطها التلسكوب "جيمس ويب" للكون (أ.ب.)
عرب ٤٨

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الليلة الماضية، أعمق صورة للكون على الإطلاق يتمّ التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ظهرت فيها بعدسة التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" آلاف المجرّات التي تشكّلت بعيد "الانفجار العظيم"، قبل أكثر من 13 مليار سنة.

وأظهرت الصورة التي عرضها الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون، سلسلة مجرات عمرها 4.6 مليار عام يطلق عليها اسم "سماكس 0723"، والتي تعمل كتلتها المجمعة بمثابة "عدسة جاذبية"، تشوه الفضاء لتضخم بدرجة كبيرة الضوء القادم من مجرات بعيدة خلفها.

وقال نيلسون إن واحدا على الأقل من المشاهد الضوئية الخافتة الأقدم التي تظهر في "خلفية" الصورة يعود إلى أكثر من 13 مليار سنة، مما يجعله أصغر بنحو 800 مليون سنة فقط من "الانفجار العظيم".

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إنّ هذه الصورة العلمية والملوّنة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثّل يوما "تاريخيا".

بايدن خلال الحفل في البيت الأبيض لصورة الكون الجديدة (Getty Images)

ونشرت هذه الصورة بعد ستّة أشهر من إطلاق "جيمس ويب"، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق. وقالت ناسا إنّ هذه الصورة هي "الأكثر عمقا والأكثر وضوحا التي تُلتقط للكون حتى اليوم".

ولا تستطيع العين البشرية رؤية الأشعة تحت الحمراء، لكنّ التلسكوب "جيمس ويب" مجهّز بتقنيات تمكّنه من ذلك.

ومن المقرّر أن تنشر ناسا اليوم، الثلاثاء، صورا أخرى التقطها التلسكوب نفسه.

بودكاست عرب 48

#ناسا
#الكون
#الانفجار العظيم
#مجرات
#التلسكوب "جيمس ويب"
#سماكس 0723

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

احترار الأرض: درجات حرارة قياسية في إسبانيا والبرتغال وفرنسا وبريطانيا
احترار الأرض: درجات حرارة قياسية في إسبانيا والبرتغال وفرنسا وبريطانيا

2022-07-12

"جيمس ويب" يلتقط صورة أولى تظهر عمق الكون
"جيمس ويب" يلتقط صورة أولى تظهر عمق الكون

2022-07-08

ما هي ميزة Lockdown الجديدة من "آبل" التي تعقّد مهام شركات التجسّس؟
ما هي ميزة Lockdown الجديدة من "آبل" التي تعقّد مهام شركات التجسّس؟

2022-07-06

الأكثر قراءة

لبيد يحادث السيسي وإردوغان عشية زيارة بايدن

لبيد يحادث السيسي وإردوغان عشية زيارة بايدن

2022-07-11
حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

2022-07-11
قرار قضائي بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز والنيابة تعتزم الاستئناف

قرار قضائي بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز والنيابة تعتزم الاستئناف

2022-07-11
سكان العالم ثمانية مليارات والهند تحل محل الصين

سكان العالم ثمانية مليارات والهند تحل محل الصين

2022-07-11
إسرائيل تسعى لاستيراد القمح من كازاخستان

إسرائيل تسعى لاستيراد القمح من كازاخستان

2022-07-11