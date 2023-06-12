مؤسّس "تشات جي بي تي" يتوقّع ثورة في مجال التعليم

يثير برنامج "تشات جي بي تي" إعجاب العالم بميزته في صناعة محادثات ونصوص وترجمات تشبه بما يقوم به البشر في ثوان.

توقّع رئيس شركة "أوبن إيه آي" الأميركيّة، سام ألتمان، يوم الاثنين، أن يحدث الذكاء الاصطناعيّ ثورة في المجال التعليميّ مثل تأثير الآلات الحاسبة، لكنّه أكّد أنّ هذه التكنولوجيا السريعة لا يمكن أن تحلّ محلّ العمليّة التعليميّة.

وصرّح ألتمان خلال محاضرته في جامعة كيو بطوكيو "من المحتمل ألّا تبقى الواجبات المنزليّة بالشكل الّذي نعرفه".

وأضاف "لدينا أداة جديدة للتعليم. إنّها أشبه بالآلة الحاسبة على صعيد الكلمات"، و"يجب لطرق تدريس الطلّاب وتقويمهم أن تتغيّر".

ويثير برنامج "تشات جي بي تي" إعجاب العالم بميزته في صناعة محادثات ونصوص وترجمات تشبه بما يقوم به البشر في ثوان.

وفي عدّة مجالات، يتسبّب هذا الأمر في مخاوف كثيرة، ولكن خصوصًا في مجال التعليم، إذ يخشى بعض الأشخاص من سوء استخدام الطلّاب لهذه الأدوات، ممّا يجعلهم يتوقّفون عن إنتاج أعمالهم الأصليّة.

ويقوم ألتمان حاليًّا بجولة عالميّة حيث يلاقي رؤساء الشركات وصنّاع القرارات لمناقشة فرص تقنيّة الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ وكذلك النظام المستقبليّ لهذه التكنولوجيا.

وأبدى ألتمان الاثنين ثقته إزاء الضمانات المواكبة لتطوّر هذه التكنولوجيا، لكنّه جدّد تأكيده وجود مخاوف في هذا السياق.

وأكّد أنّ "الأدوات الّتي نمتلكها لا تزال بدائيّة للغاية مقارنة بما سنمتلكه في غضون بضع سنوات"، لافتًا إلى أنّ "أوبن إيه آي" ستشعر بـ"مسؤوليّة كبرى" إذا حدث خطأ ما.

وحاول ألتمان مجدّدًا تهدئة المخاوف من إمكان فقدان الكثير من الوظائف الّتي يشغلها البشر حاليًّا بسبب الذكاء الاصطناعيّ في المستقبل. وفيما أقرّ بأنّ "بعض الوظائف ستختفي"، لفت إلى أنّ "فئات جديدة" من الوظائف ستظهر في المقابل.

وقال "لا أعتقد أنّ (الذكاء الاصطناعيّ) سيكون له الأثر الّذي يتوقّعه الناس على صعيد التوظيف"، مضيفًا "كلّ التوقّعات تقريبًا خاطئة".