متجر "آبل" يزيل تطبيقات لمنصّات تداول العملات الرقميّة في الهند

قال خبراء اقتصاديّون، إنّ هناك عددًا من تطبيقات منصّات تداول العملات الرقميّة العالميّة، اختفت من متجر "آبل" في الهند.

واختفت تطبيقات مثل "باينانس" و"كراكن" و"كوكوين" و"ميكس".

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من الإشارة إلى عمل هذه المنصّات "على نحو غير قانونيّ" في البلاد.

وكانت وحدة التقصّي الماليّ، قد أصدرت إخطارات لتسع شركات عاملة في مجال العملات الرقميّة، واتّهمتها بعدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال في الهند.

وحثّت الوكالة وزارة تكنولوجيا المعلومات حظر المواقع الإلكترونيّة التابعة لكافّة منصّات تداول العملات الرقميّة التسعة الواردة سابقًا.

وكانت الحكومة الهنديّة، قد فرضت ضرائب على تداول العملات الرقميّة خلال العام الماضي، منها ضريبة بنسبة 30٪ على الأرباح المحقّقة، واستقطاع نسبة 1٪ على كلّ عمليّة تحويل باستخدام العملات الرقميّة.

وتحوّل العديد من المتداولين في الهند إلى منصّات التداول العالميّة لتجنّب هذه الضرائب الباهظة، ما أدّى إلى انخفاض كبير في أحجام التداول على المنصّات المحليّة في الهند.

وكانت كبرى منصّات تداول العملات الرقميّة في الهند "كوين دي سي إكس"، قد أعلنت أنّها ستقدّم مكافآت للعملاء ممّن يقومون بنقل أصولهم من منصّات عالميّة إلى منصّتها التي تتّخذ من الهند مقرًّا لها، إذ أعلنت عن تخصيصها لمبلغ مليون دولار لهذا الغرض.