السنغال تنجح في إطلاق أوّل قمر اصطناعيّ

وبحسب التلفزيون العامّ "آر تي اس"، تولّى تصميم القمر الاصطناعيّ مهندسون سنغاليّون، بالشراكة مع المركز الفضائيّ الجامعيّ الفرنسيّ في مونبلييه (CSUM)...

أعلن الرئيس السنغاليّ باسيرو ديوماي فاي أنّ السنغال نجحت في وضع أوّل قمر اصطناعيّ لها في المدار، معتبرًا أنّ عمليّة الإطلاق هذه تمثّل خطوة كبيرة نحو "السيادة التكنولوجيّة" للبلاد.

وأطلق القمر GAINDESAT-1A قرابة الساعة 18,56 ت غ الجمعة من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا، على ما ذكر الرئيس عبر منصّة إكس.

وقال "إنّ هذه الخطوة ثمرة خمس سنوات من عمل شاقّ أنجزه مهندسونا وفنّيّونا"، مضيفًا ان "هذا التقدّم يمثّل خطوة كبيرة نحو سيادتنا التكنولوجيّة، وأودّ أن أعرب عن كلّ فخري وامتناني لجميع من جعلوا هذا المشروع ممكنًا".

وبحسب التلفزيون العامّ "آر تي اس"، تولّى تصميم القمر الاصطناعيّ مهندسون سنغاليّون، بالشراكة مع المركز الفضائيّ الجامعيّ الفرنسيّ في مونبلييه (CSUM).

وذكر "آر تي أس" أنّ صاروخ "فالكون 9" وضع عدّة أقمار اصطناعيّة منها GAINDESAT-1A في المدار بعدما أطلق من قاعدة فاندنبرغ.

ويهدف القمر الاصطناعيّ لجمع بيانات لمختلف أجهزة الدولة، بينها مديريّة إدارة وتخطيط الموارد المائيّة، بهدف تحسين إدارة الموارد في البلاد.

وأشارت "آر تي أس" إلى أنّها ستجمع أيضًا بيانات للوكالة الوطنيّة للطيران المدنيّ والأرصاد الجوّيّة للمساعدة في تحسين التنبّؤات الجوّيّة وسلامة الطيران.