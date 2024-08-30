شركة "بلو أوريجن" تنجز بنجاح ثامن رحلة سياحية إلى الفضاء

تمكّن الركّاب من الطفو في الكبسولة لفترة وجيزة ومراقبة انحناء الأرض من خلال فتحات كبيرة....

نقلت شركة "بلو أوريجن" الخميس ستّة أشخاص إلى الفضاء في رحلة سياحيّة قصيرة ذهابًا وإيابًا، من بينهم أصغر امرأة تصل إلى ارتفاع يتخطّى مئة كيلومتر في الفضاء.

وهذه المهمّة الّتي تحمل اسم "إن إس-26" هي الرحلة الفضائيّة الثامنة المأهولة للشركة الّتي أسّسها الملياردير جيف بيزوس، والّتي تسعى إلى تعزيز مكانتها في مجال الرحلات شبه المداريّة القصيرة.

وأطلق صاروخ "نيو شيبرد" الصغير قرابة الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلّيّ من غرب تكساس، في رحلة استمرّت عشر دقائق.

وأصبحت كارسن كيتشن، وهي طالبة تبلغ 21 عامًا، أصغر امرأة تعبر خطّ كرمان الّذي يرسم حدود الفضاء على ارتفاع مئة كيلومتر بحسب اتّفاقيّة دوليّة.

وضمّ الطاقم أيضًا روب فيرل، أوّل باحث مموّل من وكالة ناسا يجري تجربة في رحلة شبه مداريّة خاصّة، وفق "بلو أوريجن". ويفترض أن توفّر هذه التجربة فهمًا لطريقة استجابة جينات النبات للبيئة الّتي تنخفض فيها الجاذبيّة.

وتمكّن الركّاب من الطفو في الكبسولة لفترة وجيزة ومراقبة انحناء الأرض من خلال فتحات كبيرة.

ونقلت "بلو أوريجن" 43 شخصًا إلى الفضاء، بينهم جيف بيزوس ضمن أوّل رحلة مأهولة لـ"نيو شيبرد" في تمّوز/يوليو 2021.

ولم يعلن سعر التذكرة للرحلة.