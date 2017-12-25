محكمة الاحتلال تمدد اعتقال نور وناريمان التميمي 4 أيام

مددت محكمة الاحتلال العسكرية، مساء اليوم الإثنين، اعتقال والدة الطفلة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي، وابنة عمها نور، أربعة أيام، بادعاء "استكمال التحقيق معهما".

وجاء في قرار محكمة "عوفر" العسكرية، أن التطور في التحقيقات والبيانات يتطلب تمديد اعتقال ناريمان التميمي، والدة عهد، وابنة عمها، نور التميمي، أربعة أيام.

وكانت النيابة العسكرية قد طلبت تمديد اعتقال ناريمان ونور 10 أيام لاستكمال التحقيق معهما.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية، قد مددت، اليوم، اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، مدة 4 أيام، حتى يوم الجمعة المقبل.

وطالبت نيابة الاحتلال العسكرية، خلال الجلسة، بتمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية (17 عاما)، لمدة 10 أيام لاستكمال التحقيق معها. وعرضت على المحكمة العسكرية ملفا حول عائلة التميمي، شمل مشاركة عهد في المظاهرات الأسبوعية في بلدتها النبي صالح، رفضًا للاستيطان، واعتدائها على قوات الجيش، حسب ادعائها.

وأحضر حرس الاحتلال عهد للمحكمة مقيدة الرجلين، ويحاط بها 13 شرطيا وشرطية، ولم يسمح لوالدها باسم التميمي بالحديث معها... بدورها صرخت "عهد" عقب انتهاء الجلسة قائلة "فليسقط الاحتلال".

وقال باسم التميمي والد الطفلة عهد، إن ابنته "ستنتصر على الاحتلال"، وأضاف أن "كل ما جاء من ادعاء من قبل النيابة العامة باطل ولا يستند إلى حجة"، واستدرك قائلا: "المحكمة صورية وهي مكون من مكونات الاحتلال، وتأتي لاسترضاء اليمين الإسرائيلي".