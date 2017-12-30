اعتقالات بالضفة والاحتلال يقصف أراض زراعية بدير البلح

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، صباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية، دون إصابات.

وأفاد مواطنون أن إطلاق النار تركز في الأراضي القريبة من "مكب النفايات"، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت، ستة مواطنين من بلدتي يعبد ومخيم طولكرم.

وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد يوسف الطاهر، وحافظ ابو بكر، وخالد عرفات عمرو، من بلدة يعبد، كما اعتقلت الشابين يزن خالد قبها، وعنان عصام عصفور، وكلاهما من مخيم طولكرم وذلك أثناء تواجدهما في بلدة طورة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابا "ما تزال هويته مجهولة" واستولت على دراجته النارية على مفترق قرية تعنك غرب جنين.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا منزل الشاب محمد يوسف الطاهر وفتشوه واعتقلوه؛ مضيفين إلى أنهم "نقلوه إلى جهة مجهولة".

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في شوارع البلدة ومحيطها ومداخلها طوال ساعات الليل حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

كما وشنت قوات الاحتلال فجر السبت، حملة دهم واعتقال طالت ثلاثة فتية من الخليل.

وافادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: علاء بسام رمضان أبو ماضي 15 عاما وأمير منجد نادر أبو عصب 15 عاما ومعتز هيثم محمد السعيد 15 عاما.