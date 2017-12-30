مواجهات واعتقالات وإطلاق رصاص حي على الإسعاف الفلسطيني

اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اليوم السبت، بين الشبان وقوات الاحتلال، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن سيارة إسعاف تابعة له تعرضت لإطلاق رصاص حي من قبل جنود الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، يدعى محمد خالد محمد أبو ربيع، وهو في العشرينات من عمره، وتم اعتقاله ند مدخل المخيم.

وأصيب سبعة شبان بالرصاص المطاطي وعشرات بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال على الشبان في أبو ديس بالقدس المحتلة، وخلال المواجهات أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على سيارة إسعاف فلسطينية، بحسب ما أعلن الصليب الأحمر الفلسطيني.

واندلعت مواجهات كذلك في بلدة العزيرية والعيسوية بالقدس المحتلة، وقامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل العيسوية ومنعت السكان من الدخول الخروج.

وفي شارع صلاح الدين، شارك العشرات في وقفة منددة بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء عليهم بالضرب خلال قمع الوقفة.

وفي بلدة دير نظام شمال غرب القدس المحتلة، أصيب شاب بالرصاص المطاطي بالصدر وثلاثة آخرون بالأقدام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات كذلك بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.