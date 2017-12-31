الاحتلال يحاصر دير نظام ويغلق المدخل الشمالي للبيرة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأغلق الجنود مدخلها الوحيد بحاجز عسكري، منعت فيه المواطنين من الخروج من القرية.

وفي نفس السياق، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة البيرة الواصل من مخيم الجلزون بالمكعبات الإسمنتية، ما اضطر المواطنين لسلوك طرق بديلة طويلة.

وقال مواطنون إن قوة عسكرية اقتحمت قرية دير نظام ترافقها جرافة عسكرية وسيارة مياه العادمة، وشرعت بالانتشار في شوارع القرية واعتلاء أسطح المنازل، وأغلق الجنود مدخلها الوحيد بحاجز عسكري، وإطلاق القنابل الغازية بشكل عشوائي. ومنع الاحتلال الأهالي من التنقل والخروج من القرية.

وأغلق الجنود مدخلها الوحيد بحاجز عسكري، منعت فيه المواطنين من الخروج من القرية.

وألقى جنود الاحتلال قنابل الغاز السام، وقنابل الصوت نحو مركبات المواطنين، الذين كانوا في طريقهم نحو أعمالهم في رام الله، وأجبرتهم على العودة إلى القرية.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، نحو أهالي القرية، الذين هبوا لمواجهة جيش الاحتلال، فاندلعت مواجهات عنيفة.

واقتحمت عشرات الاليات العسكرية برفقة جرافة عسكرية ضخمة القرية الصغيرة، فدافع الأهالي عن قريتهم بإلقاء الحجارة نحو الجنود، في مواجهات عنيفة جداً، حيث تتواصل المواجهات اليومية بين أهالي القرية وقوات الاحتلال، التي تقتحم القرية يوميا.