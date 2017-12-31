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مستوطنون يدنسون الأقصى والاحتلال يقتحم مدرسة ببيت لحم

تاريخ النشر: 31/12/2017 - 11:22

مستوطنون يدنسون الأقصى والاحتلال يقتحم مدرسة ببيت لحم
(أ.ف.ب.) أرشيف
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مدرسة ذكور الخضر الثانوية، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، فيما دنس مستوطنون ساحات المسجد الأقصى، حيث قاموا بتأدية صلوات تلمودية صامته خلال اقتحامهم للمسجد بحراسة مشددة لقوات الأمن.

وفي الصباح الباكر، اقتحمت قوات الاحتلال حرم المدرسة أثناء تقديم الطلبة امتحان نهاية الفصل، وأطلقت قنابل الغاز والصوت، ما أثار حالة من الهلع والخوف.

وحسب الأهالي، فإن جنود الاحتلال باغتوا الطلبة أثناء خروجهم من مدارس الخضر، بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الطلبة وقوات الاحتلال

وفي سياق منفصل، أدت مجموعة من غلاة المستوطنين صباح اليوم، طقوسا تلمودية صامتة في منطقة باب الرحمة المغلق بين باب الأسباط والمُصلى المرواني، داخل المسجد الأقصى.

وجاء ذلك وسط اقتحامات متجددة للمسجد الأقصى من قبل مجموعات من المستوطنين من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الخاصة.

وصادرت شرطة الاحتلال المتمركزة في المسجد المبارك، كرة قدم من أطفال داخل المسجد وطردتهم خارج بواباته.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#الأقصى
#الاحتلال
#اقتحام
#بيت لحم

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