الاحتلال يمدد اعتقال عهد وناريمان التميمي

مدّدت محكمة الاحتلال إسرائيلية، اليوم الإثنين، اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) ووالدتها ناريمان (40 عاما)، 8 أيام، بذريعة "استكمال التحقيق معهما"، للمرة الثالثة منذ اعتقالهما، بعد أن قدمت لائحة اتهام ضدهما.

وهذه المرة الثالثة التي تمدّد فيها محكمة "عوفر" العسكرية، اعتقال عهد ووالدتها، بطلب من نيابة الاحتلال العسكرية.‎

وفي وقت سابق اليوم، قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، لائحة اتهام بحق عهد ووالدتها ناريمان، حيث اتهمت نيابة الاحتلال، الأسيرة عهد بـ"مهاجمة ضابط وجندي في يوم 15-12-2017، وإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال والمشاركة في أعمال تحريض"، كما اتهمت والدتها ناريمان، بالمشاركة في الاعتداء على الجنود والتحريض على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الاحتلال، قدمت مساء أمس الأحد، لائحة اتهام ضد نور التميمي، لمنع الإفراج عنها بكفالة مالية.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الطفلة عهد، متهمة بمهاجمة ضابط وجندي إسرائيلي، إضافة إلى خمسة أحداث أخرى هاجمت فيها أفراد قوات الأمن وألقت باتجاههم الحجارة".

وأضاف في بيان أن "عهد متهمة باعتراض عمل الجيش والمشاركة في أعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها"، بحسب قوله.

وقال أدرعي، إنه "تم تقديم لائحة اتهام بحق ناريمان"، بادعاء "مشاركتها في الحادث ذاته، والتحريض على شبكة فيسبوك"، وأشار إلى أن النيابة العسكرية للاحتلال "طلبت تمديد فترة اعتقال عهد ووالدتها حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقهن".

واعتقلت قوات الاحتلال عهد، عند الثانية من فجر 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وعلى خلفية ذلك، هدد وزير أمن الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني، 20 كانون الأول/ ديسمبر، اعتقلت قوات الاحتلال نور التميمي (21 عاما)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم اقتحام الجنود لمنزل العائلة، وقدمت بحقها نيابة الاحتلال لائحة اتهام ومدد اعتقالها مدة 100 يوم.