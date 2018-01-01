لائحة اتهام ضد نور التميمي لمنع الإفراج عنها

قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، مساء الأحد، لائحة اتهام ضد نور التميمي، ابنة عم الفتاة عهد التميمي، لمنع الإفراج عنها بكفالة مالية.

وتتضمن لائحة الاتهام ثلاث تهم هي "الاعتداء على جنود، وإهانة جنود، وإعاقة عملهم".

وكان من المقرر عقد جلسة استئناف بناء على طلب النيابة العسكرية، ضد قرار بالإفراج عن نور، أصدرته محكمة "عوفر" العسكرية، الخميس الماضي، إلا أن الجلسة لم تعقد بسبب عدم استكمال النيابة لأوراق الاستئناف، بحسب ناجي التميمي، والد نور.

وبعد قرار إلغاء عقد جلسة الاستئناف أبلغت النيابة العسكرية محامي نور بلائحة الاتهام الموجهة ضدها.

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن نور، اليوم، بعد دفع الكفالة المالية 5 آلاف شيكل، وبسبب عدم استكمال النيابة لأوراق الاستئناف ضد قرار إطلاق سراحها.

ولمنع الإفراج عن نور سارعت النيابة بتوجيه لائحة اتهام بحقها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عهد (16 عاما)، عند الثانية من فجر 19 كانون الثاني/ ديسمبر، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وقامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني، اعتقلت قوات الاحتلال نور التميمي (21 عاما)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم جنود الاحتلال.