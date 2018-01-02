الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويصادر أمولا بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وصادرت قوات الاحتلال عشرات آلاف الشواقل بذريعة أنها تستخدم لتمويل أنشطة "إرهابية".

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وصادر جيش الاحتلال عشرات آلاف الشواقل من بلدة جماعين قضاء نابلس، بزعم أنها تستخدم في تمويل "أنشطة إرهابية".

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رشيد رضوان من بلدة عزون والذي تلاحقه منذ ثلاثة أشهر عقب مداهمة مكان اختبائه في بلدة كفر ثلث قضاء قلقيلية، حيث دوهم المنزل وتم تفتيشه واعتقال رضوان.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة نابلس شمال الضفة.

وذكر مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخفية بمدينة نابلس، واعتقلت الشاب إبراهيم الجبالي بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اندلعت بساعات متأخرة من الليل مواجهات واسعة عقب استهداف مركبات للمستوطنين في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من البلدة تلاحقه منذ ثلاثة أشهر.

وقال شهود عيان إن الشبان هاجموا مركبات المستوطنين على شارع (55) بين عزون وكفر لاقف ورشقوها بالحجارة وألحقوا بها أضرار مادية وسط انتشار لقوات الاحتلال في المنطقة التي تتعرض للدهم والإغلاق المستمر.