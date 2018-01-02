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الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل أنهت العملية السلمية عبر "قانون القدس"

تاريخ النشر: 02/01/2018 - 16:56

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل أنهت العملية السلمية عبر "قانون القدس"
(رويترز)
عرب ٤٨
تحرير : مجيد القضماني

اعتبرت رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن مصادقة الكنيست على قانون "القدس الموحدة" بمثابة "إعلان حرب على الشعب الفلسطيني".

وكان الكنيست قد صادق، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "القدس الموحدة" والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة باي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.

وقالت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق الرسمي باسمها، نبيل أبو ردينة، "إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع".

وأضاف: "لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، ولن نسمح في أي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم".

وتابع: "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قانون القدس
#الرئاسة الفلسطينية
#اعلان ترامب

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