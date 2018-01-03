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استشهاد الفتى مصعب التميمي متأثرًا بجراحه

تاريخ النشر: 03/01/2018 - 14:30

استشهاد الفتى مصعب التميمي متأثرًا بجراحه
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الطفل مصعب فراس التميمي (17 عاما)، بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وكان الطفل مصعب التميمي اصيب بجروح خطيرة جدا، وجرى نقله عبر جمعية الهلال الأحمر إلى المستشفى، ليعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بجروحه.

وكان 3 شبان قد أصيبوا بالرصاص المعدني المغلق بالمطاط في مواجهات اندلعت في القرية في وقت سابق.

وحسب وسائل إعلام فلسطينيّة، فإنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على التميمي من مسافة قريبة جدًا، في المواجهات التي اندلعت في القرية.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال، إنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني بادعاء أنّه يحمل سلاحًا.

وقال شهود عيان، أنّ الجيش يحاول تبرير جريمته بإعدام التميمي، من خلال ادعائه بحمل السلاح.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#رام الله
#فراس التميمي
#دير نظام

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