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الاحتلال يعتقل 22 فلسطينا بالضفة وطيرانه يحلق فوق غزة

تاريخ النشر: 03/01/2018 - 07:37

الاحتلال يعتقل 22 فلسطينا بالضفة وطيرانه يحلق فوق غزة
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 22 فلسطينيا بمناطق محتفلة بالضفة الغربية المحتلة، حيث زعمت قواتها بضبط أسلحة تستعمل ضد الاحتلال والمستوطنين، فيما حلقت طائرات الاستطلاع الحربية بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة المحاصر.

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 22 مواطنا بدواع أمنية، وزعم جيش الاحتلال أن قواته صادرت أسلحة مصنعة محليا في قرية كفر نعمة.

في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل وداهم منازل المواطنين ضمن مناورة عسكرية.

كما اقتحمت قوة أخرى بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وصادرت 8 مركبات والصقت منشورات تحذيرية.

وصباح اليوم، حلقت طائرات الاستطلاع الحربية الاسرائيلية بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن تلك الطائرات الحربية، تحلق منذ ساعات وعلى ارتفاعات مختلفة في اجواء القطاع، خاصة في الأجواء الشرقية منه، محدثة أصوات عالية جداً تثير قلق المواطنين.

إلى ذلك، أصيب 3 مواطنين، خلال مواجهات ليلية مع جيش الاحتلال في قرية سالم شرق مدينة نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها إنها تعاملت مع إصابتين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع تم علاجهما ميدانيا، وإصابة بشظايا الرصاص الحي، وجرى نقلها إلى مستشفى لاستكمال العلاج.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في قرية سالم عقب اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لها، ما دفع عشرات الشبان للتصدي لها، بحسب ما نقل مراسلنا عن شهود عيان.

ويكرر جيش الاحتلال في كل ليلة تنفيذه لعمليات دهم وتفتيش واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ويعتقل من يعتبرهم مطلوبين أمنيًا.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجات ومواجهات مع الاحتلال منذ 6 ديسمبر الماضي حينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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