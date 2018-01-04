الهلال الأحمر: تصريحات "المنسق" كاذبة وجاءت لتبرير اعتداءات الاحتلال

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن تصريحات سلطات الاحتلال التي نشرت على صفحة "المنسق" كاذبة، وجاءت لتبرير اعتداءات الاحتلال على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف التابعة لها.

ونشر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، يوآف مردخاي، على صفحته في "فيسبوك، منشورًا زعم فيه أن سائق سيارة إسعاف في الهلال الأحمر (ذكر اسمه) يستغل من خلال منصبه ووظيفته المرضى الذين يدخلون إسرائيل لتلقي العلاج "لأهداف إرهابية"

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن "لا صحة لها البتة وهي ادعاء مغرض". وعبرت الجمعية عن قلقها من هذه الاتهامات المتكررة، واعتبرتها استهدافًا واضحًا للجمعية وعملها الإنساني ومحاولة لتبرير استمرار اعتداء قوات الاحتلال على كوادر وسيارات الإسعاف العاملة بالميدان.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنه "لا يوجد أي موظف أو متطوع ضمن كوادر الجمعية يحمل الاسم الوارد في صفحة "المنسق". وأوضحت أن "مهمة نقل المرضى من قطاع غزة إلى حاجز بيت حانون/"إيرز" ليس من اختصاص سيارات إسعاف الهلال الأحمر في غزة.

وأكدت أن الهلال الأحمر جمعية وطنية إنسانية، وعضو في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وملتزمة بجميع مبادئها الإنسانية خاصة الحياد والاستقلال.