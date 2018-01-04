قطاع غزة: طيران الاحتلال يقصف عدة مواقع

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، الليلة الفائتة، عدة مواقع في قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على إطلاق قذائف هاون يوم أمس الأربعاء من القطاع.

وتشير التقديرات بأن الموقع الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي بغزة هو نفق. حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان إن "الجيش سيستمر في عرقلة محاولة المس بالسكان بواسطة الوسائل المتوفرة لديه فوق الأرض وتحتها".

وأضاف "إننا مستعدون وجاهزون لمختلف السيناريوهات، وسنعمل ضد كل محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية"، على حد تعبيره.

من جهتها قالت مصادر فلسيطينية في قطاع غزة إن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية على أراض زراعية شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وجاء أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية قرب مكب صوفا شرقي رفح بـ٣ صواريخ، كما قصفت بصاروخين، على الأقل، أرضا زراعية بجوار حوش عفانة شمال شرقي رفح.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.

يشار إلى أنه بحسب التقارير الإسرائيلية فقد أطلقت ثلاث قذائف هاون من قطاع غزة خلال ساعات معدودة، دون أن تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. وكان آخرها قرابة الساعة السادسة من مساء أمس، الأربعاء، وقد انفجرت في منطقة مفتوحة في "المجلس الإقليمي أشكول".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة إلى أنه لم يتم بعد العثور على مكان سقوط قذيفتين سابقتين، وأن هناك شكوكا بشأن مكان سقوطها.