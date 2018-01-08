الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والإثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 17 مواطنًا من مختلف المناطق.

وأفاد مصدر أمني ومصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من قرية العساكرة شرقا، كلا من: عبد الرحمن خالد عساكرة (20 عاما)، وعطية داود عساكرة، ومن مخيم عايدة شمالا المواطنين طارق أبو سرور، وسامي عليان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من شارع الصف وسط بيت لحم المواطنين لؤي سليم الهريمي (20 عاما)، وعدي الهريمي، ورمضان الجنازرة، ومن بلدة تقوع شرقا اُعتقل الشاب مصطفى جمال عبد الخليل (20 عاما)، ومن مخيم العزة شمالا اُعتقل عامر أبو شعيرة، وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.