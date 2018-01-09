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مواجهات مع الاحتلال شرقي خان يونس

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 17:00

مواجهات مع الاحتلال شرقي خان يونس
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

تجددت، اليوم الثلاثاء، مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس في قطاع غزة المحاصر.

وقمع جيش الاحتلال عشرات الشبان الذين توجهوا إلى الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي القطاع للتعبير عن احتجاجهم على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورشق المحتجون قوات الجيش بالحجارة، وأشعلوا النار في عدد من الإطارات، فيما رد الجيش بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يرد وقوع إصابات حتى الساعة (16:30 بتوقيت القدس المحتلة).

وتشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات منذ اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاحتلال
#خان يونس
#قطاع غزة

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