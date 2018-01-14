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الاحتلال يحرر مخالفات بالقدس القديمة ويصادر بسطات

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 16:30

الاحتلال يحرر مخالفات بالقدس القديمة ويصادر بسطات
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

شنت طواقم تابعة لسلطات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة لإزالة الشوادر الممتدة بين جانبي الشارع والطريق المؤدية الى المسجد الأقصى المبارك من باب الناظر المجلس مروراً بالحي الافريقي.

واستولت سلطات الاحتلال على بسطات الباعة وحررت مخالفات مالية بحق أصحابها، علماً أنهم اعتادوا عرض بضائعهم للوافدين الى الاقصى في هذه المنطقة منذ عشرات السنين.

وساد المنطقة توترا شديدا بفعل هذه الإجراءات التي تمت وسط حراسة عسكرية وشرطية مشددة

وحسب المنسق الإعلامي بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، فإن طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة شنت حملة على أصحاب البسطات في محيط باب المجلس.

وصادرت الشرطة بسطات البائعين وأزالت الشوادر في محيط باب المجلس، وحررت مخالفات لأصحاب البسطات أيضا، ووصف التجار ما جرى بالعنصرية والإجراء الممنهج.

وتواصل بلدية الاحتلال بشكل شبه يومي استهدافها للتجار وأصحاب البسطات والبائعين في مدينة القدس، من خلال فرض الضرائب الباهظة والمخالفات، والتضييق عليهم بشتى الوسائل، في محاولة لتهجيرهم وترك المدينة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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الاحتلال يحرر مخالفات بالقدس القديمة ويصادر بسطات

الاحتلال يحرر مخالفات بالقدس القديمة ويصادر بسطات

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