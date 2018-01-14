مواجهات مع الاحتلال بغزة واعتقالات بالقدس

اندلعت مساء اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع "ناحل عوز" شرق مدينة غزة.

وفي سياقة آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صبيح أبو صبيح (19 عاما) وثمانية آخرين أثناء قدومهم من سجن ريمون، بالقرب من قرية لفتا غرب مدينة القدس المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين علاء وتيسير عمي الأسير صبيح وأبناء أعمامه، وماجد الجعبة وروحي كلغاصي ومحمد الهشلمون من مدينة القدس.

وجرت الاعتقالات خلال استعدادات لاستقبال أبو صبيح الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال لوقت قصير ثم أعادت اعتقاله ما أقاربه.

وكان أبو صبيح معتقل منذ ثمانية شهور لدى سلطات الاحتلال.

هاجم مستوطنون، قرية عوريف جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار" هاجموا قرية عوريف وأن الأهالي تصدوا لهم، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي تدخلت لحماية المستوطنين.

وتابع دغلس أن اعتداء سجل أمس بحق عائلة منير النوري من القرية، ما أدى لإصابته برضوض إضافة لإحراق جرار زراعي.

وفي سياق إجراءات الاحتلال، جرفت آليات الاحتلالي، اليوم الأحد، أراض زراعية استولى عليها قرب مدرسة بورين الثانوية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر إن جرافات الاحتلال قامت بعمليات تجريف من أجل وضع سياج بطول 250 مترا، فوق أراضي أعلن سلطات الاحتلال عن الاستيلاء عليها.

وبينت أن القرار عمل على فصل مساحات من الأراضي التابعة للقرية والقريبة من الشارع الالتفافي، ووضع اليد عليها.

يذكر أن قوات الاحتلال أعلنت عن نيتها الاستيلاء على نحو 30 دونما من أراضي تابعة لمدرسة بورين.

كما واستولت قوات الاحتلال على أجهزة وكاميرات مراقبة من محطة وقود وسوبرماركت في بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت سوبرماركت الزيتونة، ومحطة الوقود في الزبابدة، واستولت على أجهزة وكاميرات المراقبة، كما داهمت محلًا تجاريًا يعود للمواطن نبيل ذياب وفتشته.