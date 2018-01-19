إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب عدد من الشبان وطفل في المواجهات التي اندلعت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بعد أن قمعت قوات الاحتلال مسيرات سلمية منددة بقرار ترامب ومناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري.

أصيب شابان وطفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن طفلا لا يتجاوز عمره الستة أعوام أصيب برصاصة معدنية في عينه وشابين آخرين في المواجهات "العنيفة" التي تشهدها القرية منذ ساعات ما بعد ظهر اليوم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين القريبة من مدخل القرية.

وفي كرية كفر قدوم، أصيب ثلاثة شبان بجروح خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية السلمية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما لصالح مستوطني "قدوميم" الجاثمة عنوة على أراضي القرية.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، باستخدام الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان في الأطراف السفلية عولجوا ميدانيا من قبل طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار شتيوي، إلى أن المسيرة انطلقت رغم الأجواء العاصفة والباردة، تأكيدا على استمرار المقاومة الشعبية، وتنديدا بالاستيطان وبقرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بالقدس المحتلة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة، مواطنة من المدينة بعد تفتيشها أثناء دخولها الحرم الإبراهيمي الشريف.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطنة منتهى إبراهيم علي أبو حمدية (32 سنة) من مدينة الخليل، وذلك بعد أن أوقفتها على مدخل الحرم الإبراهيمي الشريف، بزعم حيازتها سكينا.