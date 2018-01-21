الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ثلاثة شبان من مناطق مختلفة في بيت لحم، وسلمت آخرين بلاغات؛ لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: بهاء عارف العمور (22 عاما) من بلدة تقوع شرقا، ونور كمال معمر (20 عاما)، ومحمد سعيد أبو حارثية من بلدة بتير غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

فيما سلمت قوات الاحتلال المواطن خالد حسن عبيات (48 عاما) من منطقة ظهرة الندى جنوب شرق بيت ساحور بلاغا؛ لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون"، بعد دهم منزله وتفتيشه، وسلمت بلاغا آخر للشاب إسلام العاروري في بلدة عارورة قضاء رام الله.

هذا واقتحمت مجموعات المستوطنين بلدة عورتا قضاء نابلس الليلة الماضية، وسط تكسير لمركبات الأهالي وإلقاء حجارة على المنازل، وذلك بحماية قوات الاحتلال.

وكانت قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي قد احتجزت، مساء أمس السبت، طفلا بالقرب من الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، فيما استولى مستوطنون على دراجته الهوائية.

وجاء في التفاصيل أن جنود الاحتلال احتجزوا الطفل وديع كرم مسودة (14 عاما) على الحاجز العسكري المسمى 160 في حي السهلة جنوب الحرم الإبراهيمي لمدة ساعة تقريبا، بزعم أنه تعرض لأحد المستوطنين بدراجته الهوائية، التي استولى عليها المستوطنون على مرأى من الجنود الذين تواجدوا في المنطقة ولم يحركوا ساكنا.

وأصيب المسعف ناصر هواش من لجان العمل الصحي بعيار معدني مغلف بالمطاط في الرأس، أمس السبت، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال قمع مسيرة منددة بقرارات ترامب الأخيرة، باستخدام كثيف للأعيرة المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة المسعف هواش برأسه إصابة طفيفة عولجت ميدانيا.

وأشار شهود عيان إلى أن مستوطنين اثنين مسلحين شوهدا على قمة الجبل المطل على الشارع المغلق برفقة جيش الاحتلال قبل أن يتراجعا إلى مستوطنة "كيدوميم" المقامة على أراضي القرية.