الاحتلال يخطر بمصادرة أراض بالأغوار الشمالية

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إخلاء أراض في سهل قاعون، القريب من قرية بردلة في الأغوار الشمالية، وذلك بغرض استعمالها لأغراض عسكرية، حيث يستعمل جيش الاحتلال الأراضي الفلسطينية بالأغوار للتدريبات والمناورات العسكرية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن ما تسمى "الإدارة المدنية" أخطرت بإخلاء أراضي مواطنين قدرت مساحتها بثلاثين دونما مزروعة بخمسين شجرة زيتون وبعض المحاصيل البعلية الأخرى.

ويجري جيش الاحتلال تدريبات عسكرية لجنوده في مناطق الضفة الغربية، تتركز عادة في منطقة الأغوار، وعادة ما يصاحب تلك التدريبات إجلاء لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلهم القريبة من مناطق التدريب.

ويسكن في منطقة الأغوار المحاذية للحدود الفلسطينية مع الأردن، نحو 10 آلاف فلسطيني منهم خمسة آلاف في الأغوار الشمالية، في بيوت من الصفيح، وخيام، وتمنعهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.