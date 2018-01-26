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إصابات بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال بغزة

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 17:51

إصابات بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال بغزة
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في نقاط متفرقة على طول الشريط الحدودي في قطاع غزة، في حين أصيب آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية وفي الدبابات المنتشرة على الشريط الحدودي، شرق بلدة جباليا شمال القطاع، الرصاص الحي على مجموعة من الشبان والفتية، الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق البلدة، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في قدميهما، نقلا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة للعلاج ووصفت حالتهما بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم.

وأصيب شابان بالرصاص الحي في قدميهما وآخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة، وتحديداً قرب موقع "ناحل عوز" العسكري شرق المدينة، ونقل الجريحان إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج وحالتهما متوسطة.

كما أصيب شاب برصاصة في قدمه بمواجهات مع الاحتلال شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطله الاحتلال صوبهم.

واندلعت مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع، بين مجموعة من الشبان والفتية وقوات الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "المدرسة" العسكري الجاثم شرق المخيم، إضافة إلى مواجهات قرب معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#غزة
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#احتلال
#ناحل عوز
#جباليا

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