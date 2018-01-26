الاحتلال شن حملات مداهمة في جنين واليامون والخليل والعروب

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدين جنين، ونفذت حملات تفتيش ومداهمة في المدينة الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من جميع الجهات، وداهمت العديد من منازل وفتشتها، ونكلت بسكانها في ظل أجواء البرد القارس والمطر الغزير.

وأوضحت المصادر أنه عرف من أصحاب البيوت التي تم مداهمتها وتفتيشها: سيد إبراهيم السيد في الحي الشرقي، ومنزل ذوي الأسير وسام عاصم جرار على شارع جنين - نابلس.

يذكر أن قوات الاحتلال تجري منذ تسعة أيام عمليات تفتيش متواصلة في جنين، ومخيمها ومنطقة واد برقين بذريعة البحث عن منفذي عملية نابلس التي قتل فيهأ حد المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد".

كم علم أن قوات الاحتلال اقتحمت في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بلدة اليامون غرب مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن الاقتحام تركز أساسا في حارة الفريحات والحي الشرقي من البلدة، وأن جنود الاحتلال شرعوا بعمليات تفتيش في المنطقة.

وتزامن هذا الاقتحام مع انتشار مكثف لآليات الاحتلال في منطقة دوار مثلث الشهداء، وعلى الطريق العام عرابة بئر الباشا، جنوب غرب جنين.

كما لوحظ انتشار لآليات الاحتلال على الطريق الرابط بين بلدة قباطية، وقرية مسلية جنوب غرب جنين.

وقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينة الخليل، ومخيم العروب شمال المحافظة، ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش في منطقة جبل جوهر في مدينة الخليل، وأنها اقتحمت بعض المنازل في مخيم العروب وفتشتها.