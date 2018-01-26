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مواجهات مع الاحتلال في غزة

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 15:38

مواجهات مع الاحتلال في غزة
(الأناضول)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير : محمود مجادلة

اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، للجمعة الثامنة على التوالي، قرب السياج الحدودي الفاصل، في قطاع غزة.

وتأتي هذه المواجهات في إطار الاحتجاجات الرافضة للاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، واندلعت شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

ووفق شهود عيان، فإن عشرات الشبان قاموا برشق قوات الاحتلال المتمركزة، على الجانب الآخر من السياج، بالحجارة، فيما ردت عليهم بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبشكل يومي، تطالب قوى وفصائل فلسطينية الشباب الفلسطيني بالخروج في تظاهرات في مناطق مختلفة من قطاع غزة والضفة الغربية، رفضاً للقرار الأميركي.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، للجمعة الثامنة، مظاهرات ومواجهات مع قوات الاحتلال، احتجاجًا على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعتبار القدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#غزة
#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#حصار

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