حماس: تصريحات غرينبلات عدائية وتغطي على جرائم الاحتلال

وصفت حركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، تصريحات للمبعوث الأمريكي لعملية السلام بالشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بـ"العدائية"، والتي اتهمها فيها بـ"إهدار الأموال على الأنفاق والصواريخ بدلا من مساعدة الشعب في غزة".

وأعرب المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان، عن رفض "حماس" لتصريحات المبعوث الأميركي، وقال إنها "عدائية وتأتي للتغطية على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين".

وأضاف برهوم، أن تلك التصريحات "تأتي للتغطية أيضا على دور الإدارة الأميركية في الوقوف وراء العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، قال غرينبلات، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "حماس تهدر الأموال على الأنفاق والصواريخ لمهاجمة إسرائيل بدلاً من مساعدة الشعب في غزة"، وأضاف: "حماس تنشر خطاب الكراهية، وتغذّي حلقة مفرغة من العنف، غزة تستحق الأفضل".

جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، قال في وقت سابق الأحد، إن "غرينبلات زار التجمعات السكانية الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة"، دون الإشارة لوقت ومدة الزيارة.

وبحسب الموقع، فإن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "اجتمع مع ضباط في الجيش الإسرائيلي، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يوآف مردخاي"، دون مزيد من التفاصيل.