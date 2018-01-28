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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن الفلسطينيين

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 11:53

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن الفلسطينيين
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة التي واصلت التضييق على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، وخاصة النساء منهم.

وحسب مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، فإن 59 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية على عدة مجموعات، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، بحماية شرطية مشددة، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وخلال الاقتحام، أدى مستوطنون طقوسا وشعائر تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال فتحت عند الساعة السابعة صباحا باب المغاربة، وانتشرت في ساحات الأقصى وعند بواباته، ووفرت الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء تجولهم بالمسجد وخروجهم من باب السلسلة.

ورغم الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية، إلا أن عشرات المصلين من أهل القدس والداخل توافدوا إلى المسجد، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم في مصلياته، وتصدوا بهتافات التكبير لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم.

ويتعرض الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا، بحيث تزداد وتيرة هذه الاقتحامات فترة الأعياد اليهودية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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