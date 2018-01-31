الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بينهم والدة وشقيقة الشهيد شماسنة

اعتقلت جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 12 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش بالضفة الغربية المحتلة، كما وأطلق زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة والشمال.

وذكر جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 12 فلسطينيا بزعم كونهم مطلوبين للتحقيق لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الاعتقالات وعمليات الدهم والتفتيش تركزت في مدن جنين والقدس وبيت لحم.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود جرار شقيق الشهيد أحمد إسماعيل جرار بعد مداهمة منزل شقيقته.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب محمود إسماعيل جرار فيما نكلوا بمواطنين في منازل محيطة بديوان آل جرار بواد برقين خلال عمليات تفتيش واسعة.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال منازل في مخيم جنين وخربت محتوياتها واعتدت على ساكنيها ونكلت بهم في إطار البحث عن المطارد جرار.

وأشار مواطنون إلى أن مواجهات عنيفة امتدت حتى صباح اليوم في محيط ديوان آل جرار استمرت حتى انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

واعتقلت الشاب أحمد طوقان عقب مداهمة مكان عمله قرب الجامعة العربية الأميركية شرق جنين وفتشت المكان الذي يقطن به.

كما اعتقلت قوات الاحتلال والدة الشهيد محمد شماسنة وشقيقته سارة (14 عاما)، بعد مداهمة منزلهما في بلدة قطنة شمال غربي القدس المحتلة، كما اعتدت على شقيقته الأخرى، وعاثت في المنزل خرابا واسعا.

واعتقلت الشاب علي محمد شكارنة من بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، إضافة لاعتقالها الأسير المحرر علي شكارنة (26 عاما).

وفي سياق متصل، اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم الأربعاء قبر يوسف وموقعا أثريا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال، وقاموا أداء طقوسهم التلمودية.

كما اقتحم المستوطنون وللمرة الأولى تل بلاطة الأثري المجاور لقبر يوسف، والذي يضم مدينة "شكيم" الكنعانية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 5500 عام.