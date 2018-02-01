غزة: مصرع 7 في انهيار منزل إثر انفجار أسطوانة غاز

لقي سبعة أشخاص، على الأقل، مصارعهم، وأصيب أكثر من عشرين آخرين، مساء اليوم الخميس، في انفجار وقع في حي الصبرة المكتظ بالسكان وسط مدينة غزة، وفق إحصائية وزارة الصحة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، سمع دوي انفجار هز منطقة الصبرة، ليتبين لاحقًا أنه انفجار أستوانة غاز داخل منزل يعود لعائلة أبو عاصي.

وأدى الانفجار إلى هذا سقوط عدد من الضحايا من داخل المنزل ومن المارة بالقرب من الانفجار، فيما انهار المنزل المتهالك أصلًا، ويقع في وسط حي سكني مكتظ بالسكان، بالقرب من مسجد عبد الله عزام في مدينة غزة بالقطاع المحاصر.

وأكد مدير الاستقبال في مجمع الشفاء الطبي، أيمن السحباني، سقوط عدد من القتلى والجرحى في الإنفجار، ووصلت الشرطة وطواقم الدفاع المدني إلى المكان لإخلاء المصابين وفتح تحقيق للبحث في ملابسات الحادث.