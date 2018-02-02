إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية وغزة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المتظاهرين.

وأصيب 20 شابا خلال قمع الاحتلال مسيرة في العيسوية بالقدس المحتلة، وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية لتفريق المتظاهرين والصحافيين، فيما أصيب 3 شبان بمواجهات مع الاحتلال على السياج الأمني مع القطاع.

كما أصيب 10 مواطنين من أهالي قرية العيسوية بشظايا قنابل الصوت والأعيرة المطاطية، بعد قمعهم من قبل قوات الاحتلال.

ونظم أهالي القرية بعد أداء صلاة الجمعة، وقفة احتجاجية سلمية ألقت خلالها عدد من الشخصيات المقدسية كلمات استنكرت فيها اعتداءات قوات الاحتلال على سكان أحياء القدس، والممارسات العدوانية اليومية ضدهم.

وذكرت طواقم الاسعاف أنها عالجت أكثر من 10 إصابات بين أهالي العيسوية بينهم مسعفين، ونقلت مجموعة منهم للعلاج في عيادة القرية.

وفي خانيونس جنوب قطاع غزة، نظمت القوى والفصائل الوطنية وقفة احتجاجية وسط المدينة، ضمن فعالياتها المتواصلة نصرة للقدس، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه متظاهرين شرقي المحافظة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، بالتزامن مع اندلاع مواجهات أخرى على حاجز حوارة جنوب نابلس بعد مسيرة للفصائل.

وقالت مصادر محلة وإعلامية إن مواجهات اندلعت بعد ظهر الجمعة في عدة مواقع بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ضمن فعاليات الغضب على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن القدس المحتلة.

ووقعت مواجهات قرب حاجز حوارة جنوب المدينة، عندما قمعت قوات الاحتلال مسيرة انطلقت من وسط المدينة بعد أداء صلاة الجمعة في ميدان الشهداء بدعوة من الفصائل والمؤسسات.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة لدى وصولها إلى نهاية شارع القدس عند مدخل قرية كفر قليل، وأطلقت باتجاهها الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة.

كما اندلعت مواجهات عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث أغلق الشبان مدخل البلدة بالإطارات المطاطية المشتعلة، ورشقوا قوات الاحتلال المتمركزة هناك بالحجارة، فيما أطلق الجنود الرصاص المعدني وقنابل الغاز.

واندلعت مواجهات عند مدخل بلدة عزموط شرق المدينة، بعد أن استهدف عشرات الشبان دوريات الاحتلال على الشارع الرئيسية بالحجارة، وأطلق الجنود باتجاههم قنابل الغاز.

وفي خان يونس، أصيب شاب في كتفه بقنبلة غاز أطلقها جنود الاحتلال تجاه متظاهرين شرقي بلدة القرارة شرقي المحافظة.

فيما تم نقل شابين أصيبا في المواجهات الدائرة مع الاحتلال قبالة موقع ناحل عوز شرق غزة.