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الاحتلال يستهدف موقعا لحماس شمالي قطاع غزة

تاريخ النشر: 02/02/2018 - 06:09

الاحتلال يستهدف موقعا لحماس شمالي قطاع غزة
صورة توضيحية
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الفائتة، موقعا لحركة حماس في شمالي قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل، يوم أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الهجوم قد تم بواسطة طائرة، وإنه تم استهداف موقع للرصد تابع لحركة حماس.

وأضاف المتحدث أن الجيش الإسرائيلي يرى في حركة حماس المسؤول الوحيد عما يحصل في داخل قطاع غزة.

وعلم أنه في أعقاب إطلاق الصاروخ المشار إليه لم تنطلق صافرات الإنذار، كما لم يتم تحديد موقع سقوط الصاروخ المفترض.

وفي سياق ذي صلة، اعتقال جيش الاحتلال أربعة فلسطينيين عبروا السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

وادعت قوات الاحتلال أنه كان بحوزة الفلسطينيين سكاكين وقنبلة يدوية.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد قصفت، قبل أسبوعين، قصفت نفقا تحت معبر كرم أبو سالم، بادعاء أنه يستخدم لتهريب وسائل قتالية ومقاتلين لتنفيذ عمليات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حماس
#قطاع غزة

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